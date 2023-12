Défaite face au PSG pour le FENIX Toulouse !

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse chute à domicile face au leader de la Liqui Moly Starligue, le Paris SG (31-34).

Ce n’est pas passé loin pour le FENIX ! Encore une fois, Toulouse a regardé droit dans les yeux le champion de France en titre. Le match commence sur les chapeaux de roues. Jef Lettens, dans les buts toulousains, enchaînent les arrêts et le rythme de la rencontre est fou. C’est un réel mano à mano, les attaques prennent le pas sur les défenses. A la fin de la première période les deux équipes se quittent sur le score de 15/15.

C’est en deuxième période que le match se joue. Mais pendant plus de 20 minutes, impossible de dire qui va gagner la rencontre. Toulouse monte en intensité en défense et le PSG perd quelques ballons. Mais c’est mal connaître l’effectif parisien, qui au bout de plusieurs rotations, arrive à se retrouver devant dans les 5 dernières minutes. Au final, après cet énorme choc, Paris s’impose 31/34.

Avec cette troisième défaite de la saison, Toulouse bloque à la 4e place du Championnat à désormais trois points de Montpellier, prochain adversaire au Palais des Sports le 16 décembre prochain.

LA RÉACTION DE FRED PETTERSSON

« On est passé pas loin d’un nouvel exploit face au PSG, mais aujourd’hui je crois qu’on manque un peu de taille. On a vraiment des bons joueurs mais on est un peu fatigués. On attaque vite, et on court beaucoup. Ce soir ça ne suffit pas mais on va continuer.

Paris est actuellement la meilleure équipe du championnat, donc on peut dire qu’on fait un bon match. On a une bonne défense, on a de bonnes solutions en attaque, Jef arrête aussi beaucoup de buts. C’est pas mal de choses positives pour l’avenir, même si forcément on est un peu déçu ce soir. »