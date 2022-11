Découvrez le programme des 500 des Halles pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Les 500 des Halles à Toulouse proposent trois rendez-vous pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire.





Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, les 500, laboratoire d’expérimentation des Halles de la Cartoucherie, offrent la possibilité de découvrir cette économie à travers une programmation événementielle forte et accessible à tous.

Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, les 500 ont renforcé leur programmation événementielle en adéquation avec le projet des Halles de la Cartoucherie. Des animations et ateliers gratuits pour toutes et tous sont proposés tout le mois en collaboration avec des acteurs locaux de l’ESS : Les Vidéophages, le centre social ASSQOT, Polygone, Proportion, La Cloche, Cartouthèque…

3 rendez-vous clés !

– Lundi 7 novembre à 19h : Réunion publique – Une présentation de différents acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire travaillant collectivement sur le projet du tiers lieu des Halles de la Cartoucherie (Palanca, Festa, Bellevilles, De Watou, UCPA, The Roof…).

– Jeudi 10 novembre à 20h30 : Une conférence gesticulée sur l’écologie présentée par Arnaud Vanbalberghe, nous aidant à reconstruire le monde actuel

– Jeudi 24 novembre à 17h30 : Présentation de notre partenaire la Cloche et du label “Carillons”. Label permettant de consommer solidaire en pré-payant des produits en attente, à l’image du concept du “café suspendu”.

Pour réserver ou pour toutes autres questions :

[email protected]

05 32 74 16 23