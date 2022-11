Déjà 10 ans pour le Festival du Film de Muret

Partager Facebook

Du 6 au 13 novembre, le Festival du film de Muret revient pour une 10e édition avec des long-métrages en avant-premières et des rencontres avec des cinéastes.

10 ans déjà que le Festival International du Film De Muret régale les cinéphiles, toujours plus nombreux chaque année à suivre cet événement. 10 ans de passion pour l’art et essai, pour les films qui touchent, qui interpellent ; 10 ans de rencontres avec les cinéastes (réalisateurs, acteurs…) ; 10 ans de partage et d’échanges avec les jurys adultes et jeunes, les festivaliers ; 10 ans d’un temps dédié à voir les films, tous en avant-premières, qui feront l’actualité des mois à venir. Et pour ses 10 ans, le festival se prépare à la fête en novembre prochain.

Les organisateurs annoncent la couleur : « «nous vous inviterons au voyage, nous vous amènerons très loin, en Corée du sud, au Pakistan, en Russie, en Turquie, au Burkina Faso, aux États-Unis et même en Charabie avec Ernest et Célestine; nous parcourrons l’Europe dans tous les sens de la Finlande à l’Espagne, du Portugal à l’Autriche, de la Suisse à la Norvège…. jusqu’en France; nous remonterons le temps pour mieux nous retrouver dans le présent. »

Fidèle à sa ligne éditoriale, le FFDM accorde une belle place, proche de la parité, aux films réalisés par des femmes. Réalisatrices reconnues, débutantes, multi-récompensées, toutes témoignent de leur combat pour l’émancipation, racontent des adolescentes, des femmes en lutte contre le poids des traditions, l’exploitation au travail, en quête d’autonomie, d’indépendance et de liberté. Toutes se sentent libres de créer, de rêver, d’imaginer..

Jean-Pierre AMÉRIS sera l’invité d’honneur

Le réalisateur Jean-Pierre Améris sera l’invité d’honneur du festival. Présent les 6 et 7 novembre 2022, il accompagnera ses films :

• Les Émotifs anonymes avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta

• Marie Heurtin avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon

• Les Folies fermières avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

• De Folies en Folies, documentaire de Caroline Bottaro, sur le tournage du dernier film de Jean-Pierre AMÉRIS.

La programmation

Cette année, le public pourra découvrir cinquante films en avant-première, pour beaucoup accompagnés. Pour ne citer que quelqu’uns, nous pourrons par exemple retrouver Baya Kasmi pour Youssef Salem a du succès, Emilie Frèche pour Les Engagés, Marie Perennés et Simon Depardon pour Riposte féministe, Sylvie Gautier pour son film Brillantes…

Toutes les informations sur le festival : www.festivaldufilmdemuret.fr