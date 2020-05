Découvrez le programme de Toulouse à Table 2020

Partager Facebook

Le Festival culinaire Toulouse à Table dévoile le programme de l’édition 2020 qui aura lieu à la rentrée. Pour le moment, le festival annuel de septembre est donc maintenu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, des annonces des autorités de l’état et de la Mairie de Toulouse.

Les organisateurs de Toulouse à Table continuent de préparer activement l’édition 2020 qui aura lieu à la rentrée à Toulouse sous le parrainage de Eric Fabre ( Meilleur Ouvrier de France ). On sait désormais quel sera le programme en septembre.

Du 2 au 5 septembre, le Village Gourmand prendra place sur la Place du Capitole de 10 à 19H avec plusieurs nocturnes prévues :

> 2 septembre : Bières Fromages et Légumes

> 3 septembre : Foie Gras et Champagne

> 4 septembre : Huitres Saucisse et Vin Blanc

Parmi les autres rendez-vous, il ne faudra pas manquer le jeu de piste gourmand le 5 septembre dans les rues de Toulouse ou encore moins le banquet Cassoulet Géant le 5 septembre sur la place du Capitole. Il y aura plusieurs services : 18h30, 19h30, 20h30 et 21h.

Un vide Cuisine des arts de la table aura lieu le 6 septembre au Square Géneral de Gaulle.

Le 10 septembre, un moment particulier avec la soirée Food Trucks aura lieu sur le Port Viguerie.

Enfin, une soirée Handicap aura lieu le 14 septembre au Golf Teoula.

Maintenu pour le moment

Bref, de nombreux rendez-vous dont on espère qu’ils pourront avoir lieu dans de bonnes conditions. Pour l’instant, les organisateurs continuent de se préparer mais tout peut être modifié, reporté voir annulé dans le contexte de crise sanitaire actuel .

Dans un communiqué, les organisateurs évoquent trois scénarios :

✔️ L’organisation du festival adaptée et maintenue du 02 au 14 septembre 2020 inclus,

✔️ L’organisation adaptée et reportée à une date ultérieure,

L’annulation du Festival de Septembre 2020.

« Nous sommes en liaison avec les autorités compétentes et suivons avec attention le contexte sanitaire afin de pouvoir évaluer chacun de ces scénarios et les adapter aux enjeux de toutes et tous. Notre volonté est de maintenir le calendrier prévu, les conditions et la sécurité guideront nos actions et donc notre décision. L’organisation, avec l’ensemble de nos Partenaires que nous remercions, continue car les dispositions restrictives autour d’évènements grand public sont actuellement en place jusqu’à la mi-juillet et n’impactent pas directement, à cet instant, le Festival Gourmand prévu du 02 au 14 septembre 2020 » explique le communiqué.

Une décision définitive sera prise fin juillet. En attendant, le festival annuel de septembre est donc maintenu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, des annonces des autorités de l’état et de la Mairie de Toulouse



Plus d’informations et inscriptions : toulouseatable.org