Beach SCVM présente le titre solaire « Forever Sunday »

Le trio de surf pop solaire originaire de Toulouse, Beach Scvm, présente le titre « Forever Sunday ». Faites entrer le soleil chez vous !

Le trio toulousain, composé de Matteo, Mael et Lucas, dévoile une musique ensoleillé autour des thématiques comme l’été, la plénitude avec des textes sur l’amour, l’adolescence ou les vacances…une mélancolie pop salvatrice pour voyager en cette période. Inspirés par des groupes australiens comme Dune Rats, Skegss, Hockey Dad ou encore californiens comme Wavves ou FIDLAR la musique des toulousains se caractérise par des riffs rapides et des mélodies solaires, des voix entraînantes avec des paroles qui scandent l’été accompagnées de « woos » légers.

Après deux EP, en juin 2018 et Janvier 2019, Beach SCVM revient donc avec un nouveau single « Forever Sunday ».

« Le morceau parle d’un monde idyllique où chaque jour serait Dimanche, mais aussi de cette sensation plaisante de sortir et d’être caressés par le soleil, par la brise agréable d’un matin d’été qui vous donne cette sensation de plénitude et le sourire. Le morceau traite aussi d’amours d’été éphémères, de l’oubli du temps qui passe. Le dernier couplet est le réveil brutal après un été à la plage insouciant et amoureux, quand on se rend compte que tout est passé trop vite, et qu’il faut retourner travailler, étudier, et sur le chemin du retour vous pensez avec mélancolie à votre amour d’été que vous ne reverrez sûrement jamais.. à moins que chaque jour soit un Dimanche. Vous avez forcément connu cette sensation, écoutez ce morceaux pour y replonger un instant » nous explique le groupe Beach SCVM.

On attend avec impatience la suite de leurs aventures et un nouvel EP.

Plus d’infos : https://www.instagram.com/beachscvm/