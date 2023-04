Découvrez « La Seria », la fiction tournée en Occitanie

Partager Facebook

Produite et tournée en Occitanie, « La Seria » une fiction complètement déjantée est à découvrir dès le 7 avril sur france.tv .

Première série produite par France 3 Occitanie, LA SERIA est un projet de longue haleine qui, du projet à la diffusion, fête ses douze ans. Née de la rencontre d’un réalisateur amoureux de sa région, Amic Bedel, et d’un écrivain tout aussi amoureux de sa région, Julien Campredon, LA SERIA est un projet audacieux qui nous parle de passions et d’amitiés.

LA SERIA balade le spectateur dans les paysages magnifiques du Languedoc, de la Provence, de la Catalogne et sa folle vie barcelonaise, en passant par les friches industrielles marseillaises.

Vous l’aurez compris La Seria va marquer votre printemps. A découvrir dès le 7 avril sur france.tv

L’histoire de La Seria

À 25 ans, tout est possible. Thomas, jeune rêveur fou, veut moderniser l’occitan en créant une série audiovisuelle. Il embarque un compère qui n’a rien demandé, Matthieu. Après un road-movie délirant, Thomas y met fin lorsqu’il découvre que sa copine le trompe avec Matthieu. 6 ans plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts et sur les calvities naissantes. Thomas remet une pièce dans la machine, retrouve Matthieu, et relance son projet insensé. Mais maintenant, il lui faut bien plus qu’un complice : il a besoin d’acteurs, de techniciens, d’un chien, de financeurs, et d’une grande caméra, parce que « pour faire un grand film, il faut une grande caméra ».

Entre les trafics d’un oncle véreux ami de Michel Cordes, des Croates improbables, la mer, et la police des poubelles, LA SERIA est une comédie culturelle et polyglotte drôlement et joyeusement méridionale, qui pose en 5 épisodes de 40 minutes une question fondamentale : l’enthousiasme suffit-il à changer le réel ? Tout en laissant à Pagnol ce qui est à Pagnol, LA SERIA vous invite dans un sud frais et hilarant, où les portes s’ouvrent et se referment sans cesse sur le nez de personnages touchants et écorchés vifs.