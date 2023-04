Faites une Cinexperience à l’ABC Toulouse !

Partager Facebook

Dans le cadre du projet « La salle d’à coté », découvrez Cinexperience à l’ABC Toulouse ce vendredi 7 avril avec deux films, un concert et des animations.



Cinexperience est un événement qui s’adresse à tous et qui a pour objectif de donner envie aux jeunes de 15 à 25 ans de (re)fréquenter les salles de cinéma. Il se déroule de 18h à 1h30 du matin ! Au programme, quatre projections, deux longs métrages et deux courts métrages, un concert, une exposition et un buffet offert.

Deux films seront donc à lʼaffiche : le coloré et dynamique Summertime suivi du touchant et immersif Sound of Metal. Chaque film sera précédé dʼun court-métrage expérimental et musical représentatif de la force créative quʼoffre le cinéma.

Pour entrer dans la soirée parfaitement, le hall du cinéma se transformera en scène avec un concert et une exposition. La Cinexperience est un événement organisé par les étudiant.e.s de lʼuniversité Jean Jaurès en master Art&Com, en partenariat avec Occitanie films, dans le cadre du projet “La salle dʼà côté”.

Plus d’infos : https://abc-toulouse.fr/