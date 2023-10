De nouvelles places pour Florence Foresti à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste est enfin de retour ! Florence Foresti tourne avec son septième one woman show « Boys Boys Boys »après un passage au théâtre de Marigny. La thématique tournera autour des sujets qui lui tiennent à coeur et d’actualité comme #metoo, les hommes ou encore la féminité. A 48ans, Florence Foresti nous offre donc une suite à Epilogue, son excellent dernier spectacle en date.

Elle sera au Zénith Toulouse Métropole les 23 et 24 novembre 2023 au Zénith. La production a décidé de mettre des places en vente supplémentaires sur les deux séances. Renseignement et réservation auprès de Box Office au 0534311000, sur box.fr et billetteries habituelles.