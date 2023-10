L’Iris Blanc, le 40e volume d’Asterix sort aujourd’hui !

Partager Facebook

Par Toutatis, L’IRIS BLANC, le 40e album des aventures d’Astérix le Gaulois, sort ce jeudi partout en France et s’annonce comme le gros succès de cette fin d’année !

C’est toujours un événement. Une nouvelle aventure d’Astérix et Obélix nous procure toujours un grand moment en famille. Si Uderzo et Goscinny ne sont plus de ce monde, l’héritage est sain et sauf avec des talents exceptionnels de la BD connaissant par coeur l’univers des Gaulois. A la manoeuvre de ce nouveau tome, L’Iris Blanc, un nouveau duo : Fabcaro et Didier Conrad. Si pour ce dernier, ce n’est pas une nouveauté de réaliser les dessins d’un Astérix, puisqu’on le retrouve sur Astérix et le Griffon, c’est nouveau pour Fabcaro. Fabrice Caro est un auteur de BD à succès mais aussi de roman à la plume agile et à l’humour ravageur.

Dans cet opus, tout tourne autour de l’Iris Blanc et d’un grand méchant : Vicévertus. « L’Iris blanc est le nom d’une nouvelle école de pensée positive, venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps qui se trouvent autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin… Qu’est-il arrivé à notre chef Gaulois préféré et pourquoi cette mine renfrognée ? »

Une nouvelle aventure dantesque pour nos irréductibles gaulois dont on attend le succès pour ce 40e album. Le pari pour le dernier album était de 5 millions d’unités écoulées. Résultat : 1,55 million de BD vendues rien qu’en France les deux premiers mois avant de battre le record. Souhaitons le même sort pour l’Iris Blanc.