De nouvelles acquisitions pour le Musée Ingres Bourdelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Musée Ingres Bourdelle à Montauban dévoile de nouvelles acquisitions à ses visiteurs.

Un buste d’Antoine Bourdelle de jeunesse, une photographie de Richard Learoyd d’après un dessin d’Ingres conservé au musée de Montauban, un album orné de dessins et aquarelles par les amis et l’entourage du peintre montalbanais, un autre d’Armand Cambon, premier directeur du musée, un autoportrait de Robert Lapoujade, des études de Flavio de Faveri… autant d’œuvres qui sont venues enrichir les collections du musée Ingres Bourdelle en 2022.

Inscrit dans le code du patrimoine, l’enrichissement des collections fait partie des missions fondamentales du musée.

Ainsi chaque année, grâce à des achats à titre onéreux de gré à gré ou en ventes publiques, grâce à des dons ou des legs de particuliers, le musée Ingres Bourdelle acquiert des sculptures, des peintures, des dessins, des lettres et objets d’art lui permettant de poursuivre son travail de transmission de la création artistique, patrimoine de l’humanité, aux générations futures.

Depuis le 27 janvier 2023, il est possible de découvrir ces œuvres qui témoignent du dynamisme de l’institution en matière d’acquisitions et des axes d’enrichissement qu’elle poursuit autour d’Ingres, de Bourdelle, de leur entourage et de leur postérité.

Musée Ingres Bourdelle

19, rue de I’ Hôtel-de-ville

82000 Montauban

Tél :(+33)563221291