De l’art dans le métro de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, Tisséo met à l’honneur ses oeuvres d’Art Contemporain présents dans le Métro et le tramway de Toulouse.

Redécouvrez l'art contemporain du réseau Tisséo ! Pour plus d'informations rendez-vous sur https://t.co/b0cDgvxvUv pic.twitter.com/yVL9LW4iLV — Tisséo Collectivités (@TisseoSMTC) April 26, 2021

Au moment de se déplacer dans sous Toulouse, il y a des choses à voir. Si vous prenez le métro ou le tram, vous serez surpris de rencontrer des installations sur votre parcours. En attendant la réouverture des lieux culturels, musées et autres galeries, Tisséo propose à ses voyageurs de découvrir ou redécouvrir les 48 œuvres d’art contemporain qui ponctuent les tracés des lignes A et B du métro et T1 et T2 du tramway.

Par le quartier des Demoiselles, peut-être prendrez-vous le métro à Saouzelong, où vous croiserez le grand vitrail de Monique Frydman.

Aux Carmes, Jean-Paul Marcheschi a installé sur une voûte 6000 feuillets d’écriture recouverts de cires et incendiés, leur donnant un aspect de papier brulé, de fumée.

S’arrêter quelques minutes à la station François-Verdier pour découvrir le Mallandier, arbre imaginé par Patrick Corillon qui se déploie sur les trois niveaux de la station de métro et dont l’histoire est gravée à la base de son tronc au niveau quai.

S’amuser à la station Trois Cocus avec l’artiste Pierrick Sorin en s’invitant dans son œuvre via les écrans numériques par un effet de morphing, succès garanti auprès des enfants !

Tisseo met d’ailleurs à votre disposition une application pour tout savoir sur ces créations : ARTéo

> https://apps.apple.com/gb/app/art%C3%A9o/id1404075284

Prévue pour 2028, la 3e ligne fera comme ses grandes soeurs en recevant des oeuvres d’art : https://www.toulouseblog.fr/des-oeuvres-dart-sur-la-3e-ligne-du-metro-de-toulouse/