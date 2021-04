France 2023 lance son podcast autour de la Coupe du Monde

Partager Facebook

France 2023 lance sa première série de podcasts, intitulée « Rêves de 2023 » et réalisée par le reporter audio Alexandre Mognol, parti pendant un mois et demi à la rencontre de personnalités qui s’engagent autour de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

La série Rêves de 2023 met à l’honneur des personnalités aux parcours divers et variés qui s’engagent, agissent et vibrent autour de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

Des personnalités qui, chacune à leur manière, incarnent les engagements sociétaux de France 2023 (éducation, écologie, économie durable et circulaire, sport-santé) et l’impact positif que veut avoir l’événement dans le pays. Des figures du rugby français comme Antoine Dupont, Philippe Sella et Jessy Trémoulière, sont notamment mises à l’honneur dans Rêves de 2023, tout comme le champion du monde du 800 mètres Pierre-Ambroise Bosse ou le chef landais Julien Duboué.

Un voyage en 8 épisodes dans la France du rugby et de ses territoires, qui nous conduit de Dax à Marcq-en-Barœul en passant par Clermont-Ferrand ou encore par Menton, sur les traces de William Webb Ellis, auteur du geste disruptif qui fut à l’origine du rugby en 1823, et dont on célébrera le bicentenaire en 2023.

Les deux premiers épisodes de la série (Un rêve de rugby et Un rêve de famille) sont disponibles dès aujourd’hui sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement, dont Spotify, Deezer ou Apple Podcast.

> https://open.spotify.com/show/3LJV6hR5VjQdq55rHerIiN

> https://www.deezer.com/fr/show/2547052

> https://podcasts.apple.com/us/podcast/r%C3%AAves-de-2023/id1564057328