Cycle Christopher Nolan aux Gaumont Toulouse et Labège

En attendant la sortie de « Tenet », revivez le cinéma de Christopher Nolan dans les cinémas Gaumont Toulouse et Labège.

Pour patienter avant la sortie évènement de son dernier film Tenet, les cinémas Gaumont propose un cycle consacré au cinéaste britannique. On peut déjà retrouver en salle Inception, Interstellar et Dunkerque. Les 3 films sont proposés en IMAX dans les cinémas équipés.

À compter du 8 juillet, retrouvez sur grand écran la trilogie The Dark Knight et dès le 10 juillet, l’incontournable Memento ! Manque seulement le très sous estimé Le Prestique et Insomnia. Bref, on va pouvoir patienter dans nos salles toulousaines.