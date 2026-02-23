Le Bikini accueille Imany pour un concert événement : la renaissance d’une icône

Partager Facebook

Twitter

Après avoir hypnotisé les foules avec sa tournée magistrale Voodoo Cello, Imany marque son grand retour dans la Ville Rose. Le mercredi 1er avril 2026, elle investira la scène du Bikini pour présenter son nouvel album très attendu : Women Deserve Rage. Une soirée qui s’annonce d’une intensité rare, portée par une voix dont la puissance n’a d’égale que la lumière.

« Women Deserve Rage » : Un manifeste sur scène

Disponible depuis le 24 octobre 2025, ce nouvel opus est bien plus qu’un simple album ; c’est un cri d’émancipation et de vérité. Avec Women Deserve Rage, Imany explore la colère comme un moteur de renaissance et de liberté.

L’artiste y déconstruit les injonctions sociales qui imposent aux femmes le silence et la retenue. Sur scène, elle revendique le droit d’exister pleinement, sans filtres, offrant au public une œuvre organique où chaque note résonne comme une déclaration d’indépendance.

Une expérience scénique vibrante

Ceux qui ont eu la chance de la voir entourée de ses huit violoncelles lors de sa précédente tournée savent à quel point Imany transforme chaque concert en un moment suspendu. Pour ce nouveau spectacle, elle promet de transcender une fois de plus les frontières musicales avec cette énergie vibrante et cette profondeur de texte qui la caractérisent depuis plus de 10 ans.

Pourquoi faut-il prendre sa place ?

Une voix unique : Grave, chaude et habitée, elle est l’une des plus belles signatures de la scène actuelle.

Un engagement fort : Un concert qui promet d’être aussi puissant musicalement que riche en émotions et en messages.

Le cadre du Bikini : L’écrin parfait pour vivre cette proximité et cette ferveur partagée avec l’artiste.

Infos Pratiques