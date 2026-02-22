Événement : Éric Serra célèbre 45 ans de musique culte au Zénith de Toulouse !

Le rendez-vous est pris pour les mélomanes et les amoureux du septième art. Le mercredi 25 novembre 2026, le Zénith Toulouse Métropole accueillera un artiste dont les notes font partie de notre mémoire collective : Éric Serra. Avec son nouveau spectacle « ERIC SERRA LIVE », le compositeur fétiche de Luc Besson revient sur scène pour une célébration monumentale de sa carrière.

De la « Subway » au « Grand Bleu » : Une œuvre organique

Depuis plus de 40 ans, Éric Serra façonne des paysages sonores uniques. Compagnon de route de Luc Besson depuis leurs débuts, il a su briser les codes de la musique de film traditionnelle en y injectant du rock, de l’électronique et des envolées symphoniques.

Qu’il s’agisse des nappes oniriques du Grand Bleu, de l’énergie brute de Léon ou de l’univers futuriste du Cinquième Élément, sa musique est instinctive et viscéralement humaine.

Un show immersif et multiforme

Après le triomphe de sa tournée de ciné-concerts en 2023, Éric Serra passe à l’étape supérieure. Pour cette tournée 2026, il ne se contente pas de diriger : tour à tour bassiste, chanteur et chef d’orchestre, il sera entouré de ses musiciens fidèles pour revisiter ses plus grands thèmes.

Oubliez la simple relecture : les œuvres emblématiques ont été repensées dans des versions contemporaines et immersives, offrant une expérience sonore et visuelle inédite aux spectateurs toulousains.

Pourquoi ne pas manquer ce concert ?

Une légende sur scène : C’est l’occasion rare de voir l’un des rares compositeurs français ayant conquis Hollywood.

La richesse sonore : Un mélange fascinant entre instruments électriques et puissance orchestrale.

Un voyage nostalgique : Revivre les plus grands moments du cinéma français et international à travers le prisme du live.

Infos Pratiques