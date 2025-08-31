Le Duo des Non : Le Nouveau Spectacle « Ça, c’est Fait ! » Débarque au Bascala !

Toulouse, préparez vos zygomatiques ! Le Duo des Non revient avec son tout nouveau spectacle, « Ça, c’est fait ! », au Bascala le dimanche 21 septembre 2025 à 20h30. Une soirée d’humour absurde et rural qui promet de vous faire rire aux éclats !

Créé par le talentueux Jean-Jacques Cripia, le Duo des Non est aujourd’hui porté par une nouvelle dynamique avec la pétillante Delphine Delacambra. Ensemble, ils ont affûté leurs meilleurs sketches pour un spectacle concentré et hilarant qui fait mouche à chaque fois.

Dans une mise en scène sobre et efficace, le duo n’a besoin que de quelques chaises pour faire naître tout un monde. Un monde imaginaire du Sud où les dialogues savoureux, l’accent chantant et les situations improbables sont rois. Vous y croiserez des personnages devenus cultes, comme les incontournables Jean-Pierre et Jean-Claude, un prof de sport trop motivé, un plombier poète et même un adjudant-chef au parcours étonnant !

Loin du stand-up classique, le Duo des Non offre une galerie de personnages décalés, truculents et profondément humains. Leurs sketches, à la fois absurdes et universels, touchent toutes les générations et provoquent un grand éclat de rire partagé.

C’est un spectacle culte à ne surtout pas manquer pour tous les amateurs d’humour décalé.

Infos Pratiques :