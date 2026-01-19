Rilès au Zénith de Toulouse : Le phénomène « Survival Mode » arrive sur scène !

Marquez vos agendas : le samedi 7 février 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole s’apprête à accueillir l’un des artistes les plus complets et disciplinés de sa génération : Rilès.

Véritable artisan de sa propre réussite, l’artiste rouennais de 29 ans vient présenter son nouvel album, « Survival Mode », dans un show qui s’annonce aussi intense que son parcours.

Le sacre du « Do It Yourself »

Rilès, c’est l’histoire d’un peintre devenu compositeur autodidacte dans sa chambre d’étudiant. De ses débuts en mixant sur YouTube jusqu’à son défi fou des RileSundayz (sortir une chanson par semaine pendant un an), il a toujours prôné l’indépendance totale. Après avoir conquis les charts avec « Welcome to the Jungle » en 2019, il revient plus fort que jamais.

« Survival Mode » : Au-delà de la musique

Ce concert est l’aboutissement d’une transformation radicale. Pour la sortie de son dernier album le 10 janvier 2025, Rilès a repoussé les limites du corps humain avec son « Survival Run » : courir 24 heures sans s’arrêter sur un tapis roulant. Cette performance, visionnée par 22 millions de personnes en une journée, infuse aujourd’hui son énergie scénique.

« Sur scène, Rilès ne se contente pas de chanter ; il livre une performance physique et mentale totale, prouvant la puissance de l’esprit sur le corps. »

Attendez-vous à une esthétique raffinée, un son percutant et une discipline de fer au service d’un hip-hop hybride aux influences internationales.

Informations Pratiques — Rilès à Toulouse