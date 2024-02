Culture : Une semaine gratuite pour les étudiants à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 4 au 10 mars, la ville de Toulouse propose aux étudiants une semaine d’accès gratuit à la culture.

Ami-e-s étudiant-e-s, Toulouse est à vous pendant une semaine. L’occasion de découvrir gratuitement la programmation culturelle avec des évènements dédiés : nocturne, quizz, murder party, visites guidées… Un jeu de piste à travers les lieux culturels permettra de gagner de nombreux lots, en partenariat avec Les Dealers de Science.

Les musées et monuments en accès libre

Les établissements culturels de la ville seront gratuits d’accès, à la fois pour les collections permanentes et les expositions temporaires.

Les établissements concernés : Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Musée Saint-Raymond, Couvent des Jacobins, Galerie du Château d’Eau, Le Castelet, la Chapelle des Carmélites et la Chapelle de La Grave, le Quai des Savoirs, le Muséum d’Histoire Naturelle et Les Abattoirs.

Un jeu de piste tout culture

Durant cette semaine, les étudiants pourront participer à un jeu de piste entre les établissements partenaires, organisé avec Clutch et l’association Les Dealers de Science

Le principe du jeu : se rendre dans chaque établissement concerné par l’opération pour y trouver sur place les 2 vidéos de vulgarisation scientifique et artistique.

Les lieux concernés sont les musées, monuments et établissements de culture scientifique cités précédemment ainsi que le Théâtre du Capitole, le Metronum, la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, le Théâtre Sorano et La Grainerie.

Et le jeudi 7 mars, une nocturne étudiante promet un véritable parcours aux participants dans une douzaine de lieux de la ville.

Pour obtenir un billet d’entrée gratuit, accéder aux vidéos et participer au jeu de piste, connaître les nombreux lotos à gagner et connaître toute la programmation culturelle de cette semaine exceptionnelle, jour par jour, tout est là : https://metropole.toulouse.fr/actualites/les-rendez-vous-etudiants-culture