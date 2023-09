Cueillette de pommes bio au Verger de Candie à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En plein Toulouse, à la frontière de Portet-sur-Garonne, le Verger de Candie ouvre ses 5ha de Verger pour faire (re)découvrir les joies de la cueillette de pommes !

Arpentez les allées de pommiers à la recherche de pommes mûres à point, parfaites à croquer ou à cuisiner. Toutes les pommes sont issues d’une agriculture biologique. La saison a déjà commencé, et c’est au tour d’une de nos stars, la délicieuse Opal BIO, une pomme jaune de caractère, ferme et sucrée d’être mûre ! Le Verger de Candie ouvre ses 5ha pour venir récolter soi-même ses pommes.

Les règles sont simples, rendez-vous au Verger du mardi au dimanche de 10h à 18h30 avec vos paniers et cueillez autant que vous voulez les variétés disponibles.

Le Verger de Candie c’est 2 agriculteurs père et fils, Bart et Tom Verhoef, qui travaillent ensemble sur 2 exploitations agricoles fruitières à Toulouse et à Rabastens (le Verger de Foncoussières). Les fruits sont à cueillir soi-même en saison. Et toute l’année, 2 magasins fermiers sont ouverts sur place pour vendre leurs fruits, leur jus de pommes, pétillants et vinaigres de pommes et également faire découvrir d’autres produits issus de circuits courts et de producteurs locaux (fruits et légumes de saison, viandes, poissons, œufs, fromages et produits laitiers, vins, bières et autres boissons, gâteaux et sucreries, glaces, miels, confitures, huiles, farines, cosmétiques …Etc.)

Infos : https://www.vergerdecandie.com/