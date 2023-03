Creed III, The Son, La Syndicaliste…Que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra voir Creed III, The Son, La Syndicaliste, Goutte d’or ou encore Empire of Light.

Creed III de Michael B. Jordan

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits.

The Son de Florian Zeller

Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter, remarié depuis peu et père d’un nouveau né.

Goutte d’or de Clément Cogitore

Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger vient perturber l’équilibre de son commerce.

Empire Of Light de Sam Mendes

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve.

La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé

Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d’état.