Covid-19 : Réclamez vos masques à Toulouse jusqu’au 26 juin !

Les Toulousains ont jusqu’au 26 juin pour demander leurs masques en cas de non réception.

La distribution par La Poste des masques grand public « alternatifs », achetés par la Mairie de Toulouse pour chaque Toulousain s’est achevée mardi 26 mai. En cas non réception ou de réception de masques défectueux, un système complémentaire à la distribution dans les boîtes aux lettres a été envisagé depuis le 27 mai. Un téléservice et une plateforme d’appels permettent de coordonner les demandes et réclamations.

Pour récupérer leur masque, les Toulousains doivent impérativement avoir formulé leur demande avant le 26 juin minuit. Un rendez-vous leur sera proposé au plus tard le 30 juin.

Contactez la ville de Toulouse :

>> Par téléphone, via le service Allô Toulouse 05.61.22.22.22

>> Par internet, via www.toulouse.fr