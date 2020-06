Municipales 2020 : Les débats du Second Tour en direct sur FRANCE 3 Occitanie

Partager Facebook

Du 15 au 25 juin à 18h, France 3 Occitanie propose 26 débats avec les candidats du second tour des municipales. Pour la ville de Toulouse, le débat aura lieu le 25 juin à 18H.

Les rédactions régionales de France 3 s’engagent pour le débat démocratique et ouvrent les débats des candidats au second tour dans plus de 200 communes de France. En Occitanie, 9 soirées et 26 débats sont proposés aux téléspectateurs avant le second tour du dimanche 28 juin.

Pour la région de Toulouse, sur l’antenne Midi-Pyrénées de France 3, on suivra les débats pour la mairie d’Albi le 15 juin, Pamiers le 16 juin, Moissac le 17 juin, Rodez le 19 juin, Montauban le 22 juin, Colombiers le 23 juin et Toulouse le 25 juin à 18h

Tout le programme :

Les débats de lundi 15 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon :

> Montpellier (34) – Débat de 40 mn présenté par Florent Hertmann.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Albi (81) – Débat de 40 mn présenté par Pascale Lagorce.

Les débats de mardi 16 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon :

> Nîmes (30) – Débat de 40mn présenté par Philippe Sans.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Millau (12) – Débat de 20mn présenté par Laurent Dubois.

> Pamiers (09) – Débat de 20mn présenté par Patrick Noviello.

Les débats de mercredi 17 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon :

> Perpignan (66) – Débat de 40mn présenté par Olivier Meyer.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Moissac (82) – Débat de 40mn présenté par Patrick Noviello.

Les débats de jeudi 18 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon :

> Sète (34) – Débat de 40mn présenté par Anne-Sophie Mandrou.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Tarbes (65) – Débat présenté par Régis Cothias.

> Figeac (46) – Débat présenté par Laurent Dubois.

Les débats de vendredi 19 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon :

> Carcassonne (11) – Débat de 40mn présenté par Valérie Luxey.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Rodez (12) – Débat de 40mn présenté par Laurent Dubois.

Les débats de lundi 22 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon, à chacun son débat :

> Lunel (34) – Diffusé dans l’Aude, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Lozère.

Débat de 40mn présenté par Anne-Sophie Mandrou.

> Vauvert (30) – Diffusé dans le Gard.

Débat de 40mn présenté par Eric Félix.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Montauban (82) – Débat de 40mn présenté par Patrick Noviello.

Les débats de mardi 23 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon, à chacun son débat :

> Frontignan (34) – Diffusé dans l’Aude, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Lozère.

Débat de 40mn présenté par Florent Hertmann.

> Le Grau du Roi (30) – Diffusé dans le Gard.

Débat de 40mn présenté par Isabelle Bris.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Colomiers (31) – Débat de 20mn présenté par Laurent Dubois.

> Condom (32) – Débat de 20mn présenté par Patrick Noviello.

Les débats de mercredi 24 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon, à chacun son débat :

> Limoux (11) – Diffusé dans l’Aude, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Lozère.

Débat de 40mn présenté par Olivia Boisson.

> Bagnols-sur-Cèze (30) Diffusé dans le Gard.

Débat de 40mn présenté par Eric Félix.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Lourdes (65) – Débat de 20mn présenté Régis Cothias.

> Graulhet (81) – Débat de 20mn présenté par Pascale Lagorce.

Les débats de jeudi 25 juin à 18h

Sur l’antenne Languedoc-Roussillon, à chacun son débat :

> Grabels (34) – Diffusé dans l’Aude, l’Hérault, le Gard et la Lozère.

Débat de 40mn présenté par Philippe Sans.

> Amélie-Les-Bains (66) – Diffusé dans les Pyrénées-Orientales.

Débat de 40mn présenté par Olivia Boisson.

Sur l’antenne Midi-Pyrénées :

> Toulouse (31) – Débat de 40mn présenté par Patrick Noviello.