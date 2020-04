COVID-19 : les scientifiques de l’université Toulouse III – Paul Sabatier restent mobilisés

Partager Facebook

En cette période de crise sanitaire liée au COVID-19, l’université Toulouse III – Paul Sabatier met tout en œuvre pour que la recherche scientifique continue. De la recherche de traitement à l’analyse des répercussions de la pandémie, l’ensemble des chercheures et chercheurs reste fortement mobilisé.

Plus que jamais, la recherche scientifique est nécessaire pour comprendre l’impact et les enjeux de la pandémie, pour améliorer la situation mais aussi pour mesurer les conséquences économiques et sociétales qui en découleront.

Actuellement, les laboratoires de l’université travaillent sur les thématiques suivantes :

> Analyse sociale et psychologique (Iferiss) : programme de recherche sur les déterminants sociaux de l’épidémie COVID-19 et les conséquences sociales et psychologiques du confinement de la population française. Ce projet interdisciplinaire EPIDEMIC fait partie des 86 projets financés par l’ANR dans le cadre de l’appel Flash Covid-19, dont la première étape prend la forme d’un questionnaire national – Enquêter les répercussions de la pandémie COVID-19 et du confinement.

> Mathématiques (IMT) : mise au point d’un modèle SIR de propagation du virus en collaboration avec l’équipe 6 du CPTP. Le modèle épidémiologique SIR est un modèle à 3 compartiments prenant en compte les individus sains ou susceptibles d’être infectés (susceptible), les individus infectés (infectious) et ceux qui sont rétablis ou immunisés (recovered).

> Santé publique (Amis) : travaux sur des questions de santé publique liées aux inhumations en ces temps d’épidémie, en lien avec le service de médecine légale du CHU de Toulouse.

> Recherche clinique (CIC Toulouse) : le Centre d’investigation clinique de Toulouse participe notamment à une étude promue par l’Inserm : la cohorte observationnelle French COVID.

> Comprendre l’épidémie COVID-19 (Irit) : le site internet CoVprehension propose de répondre à des questions concernant la pandémie en mobilisant les compétences d’une équipe de scientifiques interdisciplinaires toutes et tous spécialistes de la modélisation des systèmes complexes. En plus de leurs connaissances scientifiques sur une question donnée, l’équipe s’appuie sur des outils de visualisation scientifique, de modélisation et de simulation.

> Analyse d’articles scientifiques (Irit) : ce rapport succinct réalisé en un temps très court porte sur l’analyse d’articles scientifiques issus de la collection ouverte CORD-19 (partie issue de la librairie numérique MedLine, comprenant environ 25 000 articles). Cette première étude a été réalisée avec l’outil Tétralogie développé à l’Irit et s’intéresse plus particulièrement aux aspects collaboratifs des recherches sur le domaine. D’autres analyses suivront en utilisant ce même outil de fouille de données textuelles.

> Physiopathologie (CPTP) : tests diagnostiques, recherche clinique, immunologie et virologie autour de l’infection SARS-CoV-2.

> Scientométrie (Irit) : lancement de NETSCITY, application en ligne permettant de suivre l’évolution d’une communauté scientifique autour d’un nouveau sujet. Cet outil permet, par exemple, de cartographier les collaborations internationales en cours autour du COVID-19.

> Santé publique (Leasp) : Essai clinique et traitement : quelle éthique en cas d’urgence sanitaire ? En ce temps de crise sanitaire, les scientifiques espèrent trouver rapidement un traitement pour guérir le plus grand nombre… La controverse des essais cliniques menés par le professeur Didier Raoult témoigne de cette légitime impatience. Quatre chercheures toulousaines du Laboratoire d’épidémiologie et analyses en santé publique décryptent la situation à laquelle le monde entier est confronté.

> Plateforme Crowdfight COVID-19 (CRCA – CBI) : accessible en ligne, elle propose de coordonner les demandes de scientifiques travaillant sur le COVID-19 et les compétences de volontaires disposés à mettre leurs temps et expertise au profit de la lutte contre le virus.

> Informatique : dans le contexte actuel où les centres de données sont particulièrement sollicités, quelles pistes utilisant les énergies renouvelables et destinées à limiter les impacts carbones des services numériques sont possibles ?