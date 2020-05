Covid-19 : Les marchés ouvrent progressivement depuis le 11 mai à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis le 11 mai, les marchés de plein-vent reprennent jour après jour, à l’exception des Sept Deniers et de Bellefontaine toujours à l’étude.

L’ensemble des commerçants titulaires habituels peuvent être accueillis, qu’ils soient alimentaires ou non alimentaires. Il s’agit, toutefois pour chacun, de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 : interdiction pour les clients de toucher les produits, port du masque obligatoire pour les commerçants tout au long de la tenue du marché, respect des distances de sécurité marquées au sol, positionnement des éléments délimitant les files de clientèle, favoriser le paiement sans contact et désinfecter régulièrement les terminaux de paiement, etc…

Chaque commerçant est responsable de l’aménagement de son espace commercial. Il doit respecter les gestes barrières, gérer le flux des clients devant son étal, et mettre tout en œuvre techniquement pour que la clientèle soit éloignée des denrées et objets vendus, pour éviter de les toucher ou de les contaminer par toux ou éternuement.

Lundi

– Bouquinistes de St Cyprien

Mardi

– Bio du square De Gaulle

– Capitole forain « des 10 »

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Jean Bories

– Salin

– Saint-Georges

– Ormeau

– La Faourette (groupe A)

Mercredi

– Croix Daurade

– Croix de Pierre

– Empalot

– Hers

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Rangueil

– Saint-Georges

– Saint-Simon

– Trois Cocus

– Capitole mercredi

– Cristal

Jeudi

– Arnaud Bernard bouquinistes

– Belfort

– Capitole forain « des 10 »

– Dupuy

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Saint-Martin-du-Touch

– Minimes

– Cristal

– Reynerie (rue de Kiev)

Vendredi

– Ancely

– Capitole forain « des 10 »

– Croix de Pierre

– Feuga bouquinistes

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Ponts Jumeaux

– Pouvourville

– Salin

– Saint-Georges

– Saint-Pierre bouquinistes

– URSS

– La Faourette (groupe B)

– Cristal

– Arènes

– Ravelin

Samedi

– Arnaud Bernard producteurs

– Borderouge/Maourine

– Capitole forain « des 10 »

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Lafourguette

– Oustalous

– Salin

– Soupetard

– Saint-Etienne bouquinistes

– Saint-Georges

– Saint-Michel

– Pradettes

– L’Ormeau

– Brocante Saint Aubin

– Bio Square Charles de Gaulle

– Cristal

Dimanche

– Jeanne d’Arc fleuristes

– Jeanne d’Arc herbes aromatiques

– Rangueil

– Créateurs Ramblas

– Cristal

– Saint-Aubin

– Jules Guesde

A définir :

– Sept Deniers

– Bellefontaine

A noter également la réouverture de la Brocante François Verdier à compter du premier week-end de juin (5, 6 et 7 juin 2020)