Course Odyssea ce dimanche à Toulouse

Ce dimanche 3 avril, la course Odyssea, luttant contre le cancer du sein, prend place à la Prairie des Filtres de Toulouse.

Nouvelle course solidaire pour une bonne cause à Toulouse ce dimanche. A la Prairie des filtres, les toulousains sont invités à participer à Odyssea pour aider les femmes touchées par le Cancer du Sein et leurs familles. L’an dernier, à travers différentes courses en France, de Nantes à Bayonne, l’association a récolté 948 000 euros.

A distance, il était possible de s’inscrire et de participer pour faire entre 5 et 10 km connectés. Ce dimanche, ce sera sur place avec une course de 10km chronométré ou de 5km de course ou de marche. Il est possible pour les enfants de courir sur 1km avec « Je cours pour Maman ». La sensibilisation se fait à tous les âges.

Tout le monde en rose ce dimanche pour la course Odyssea à la Prairie des filtres de Toulouse !

Pour en savoir plus : https://odyssea.info/courses/odyssea-toulouse/