Course Caisses à Savon : Plus que 10 jours pour vous inscrire à Toulouse !

La plus folle et créative des courses de quatre roues au monde revient en France après 5 ans d’absence pour sa 5e édition. Le 18 septembre 2022, 50 équipes dévaleront la colline de Pech David à Toulouse.

Plus que dix jours (22 mai minuit) pour soumettre son dossier de candidature et tenter de participer à la Course Red Bull Caisses à Savon entre amis, en famille ou même entre collègues de travail.

S’ensuivront les sélections avec l’annonce des équipes retenues par un jury le 20 juin 2022.

Puis, du 20 juin jusqu’au 18 septembre (jour de la course), place à la phase de construction durant laquelle les équipes donneront vie à leur engin. Celles-ci devront être particulièrement vigilantes car leur véhicule doit tenir la route avec une bonne direction, un klaxon et un système de freins en parfait état de fonctionnement.

Les participants devront observer des règles de fabrication strictes, relatives notamment à la hauteur, la largeur, la longueur et le bas de caisse du véhicule.

