Course auto virtuelle au Centre commercial Labège 2 près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pendant les vacances, si vous devenez pilote de F1, de Kart, de moto mais en virtuelle près de Toulouse ? C’est le programme du Centre Commercial Labège 2 !

S’adonner au plaisir virtuel de la course automobile au volant d’une Formule 1 Ferrari, d’une voiture de karting, d’une moto de course ou encore d’un simulateur de Wingsuit, sans risque de dérapage ou de sortie de route, avec un maximum d’adrénaline et de sensations, c’est l’attraction que propose le Centre Commercial Labège 2 du 29 octobre au 6 novembre.

8 simulateurs de course, tous équipés de casques de réalité virtuelle, seront en effet proposés gratuitement, aux adultes comme aux enfants, pour vivre des sensations au plus proche du réel.

Les passinonnés comme les plus novices pourront venir tester leur aptitude à la conduite à bord de véritables petits bolides, en s’installant au volant d’un simulateur de rallye Citroën DS3, un simulateur de Formule 1 Ferrari, un simulateur de karting, un simulateur de moto ou encore un simulateur de Wingsuit. Derrière le nom énigmatique de ce dernier simulateur se cache une installation mêlant un casque de réalité virtuelle et un exosquelette qui donne la véritable sensation de voler.

Alors en route du 29 octobre au 6 novembre au Centre Commercial Labège 2 !