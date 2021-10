Carcasonne. Le Festival du Film Politique de retour en janvier 2022

Partager Facebook

Le Festival International du Film Politique de Carcassonne revient pour sa 4e édition en janvier prochain.

Après, une troisième édition suspendue, mais toutefois marquée par l’exceptionnelle Masterclass donnée par Ken Loach en janvier dernier, le Festival International du Film Politique (FIFP) de Carcassonne revient du 14 au 18 janvier 2022.

Un rendez-vous désormais incontournable, qui célèbre le cinéma et ses visions politiques et sociétales. Avec un déploiement plus large au sein de la ville (plusieurs nouveaux lieux seront inaugurés), une programmation plus riche et élargie, et toujours accompagné par de nombreuses personnalités invitées, le festival fera battre Carcassonne aux couleurs du FIFP.

Le Festival International du Film Politique (FIFP) est le seul festival de cinéma en France exclusivement consacré aux fictions et documentaires traitant de sujets politiques au sens large.

Depuis 2018, le festival a mis à l’honneur et en leur présence, de nombreuses personnalités du monde du cinéma français et international : Jacques Audiard, Marjane Satrapi, Julie Gayet, Stephen Frears ou encore Ken Loach.

La programmation 2022 sera dévoilée fin novembre !