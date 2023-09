Coupe du Monde de Rugby: Japon-Chili, premier match à Toulouse ce dimanche

Partager Facebook

Le premier match de la Coupe du Monde de Rugby au Stadium de Toulouse oppose le Japon au Chili ce dimanche 10 septembre à 13h.

Terre de rugby, la ville rose accueille le Mondial pour cinq rencontres au Stadium. La première d’entre elles aura lieu ce dimanche et opposera le Japon au Chili dans la Poule D. Les japonais, dont le camp de base est à Ernest Wallon, auront deux matchs à Toulouse lors de cette Coupe du Monde.

Dans le groupe D, les quarts de finaliste du dernier mondial ont une belle carte à jouer pour la poule la plus incertaine. On y retrouve les Iles Samoa, l’Argentine ou encore l’Angleterre. Si les argentins semblent au dessus, les anglais sont en plein doutes et les samoans peuvent alterner le bon et le moins bon.

Le Stadium de Toulouse aura droit à quatre autres matchs durant la Coupe du Monde 2023 :

Nouvelle Zélande / Namibie le 15 septembre à 21h

Georgie – Portugal le 23 septembre à 14h

Japon / Samoa le 28 septembre à 21h

Fidji / Portugal le 8 octobre à 21h

La circulation les jours de match

La circulation est modifiée à Toulouse dans les périmètres concernés par la Coupe du Monde de Rugby 2023 :

– Autour du Stadium et de la Fan Walk les 5 jours de matchs à Toulouse

– Autour du Village Rugby durant ses 20 jours d’ouverture

Un plan de circulation spécifique est ainsi activé les jours concernés :Plusieurs voies sont mises en sens unique, ou fermées en totalité à la circulation L’accès aux voies concernées est contrôlé : accès interdit sauf riverains, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, de téléphone…)