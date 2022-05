Coupe du Monde 2023 : Le Camp de base du Japon à Toulouse

L’équipe nationale du Japon qui participera à la Coupe du monde de rugby 2023, a choisi Toulouse pour installer son camp de base, situé au stade Ernest Wallon. Le dossier de candidature, porté par le Stade Toulousain et la Mairie de Toulouse, accompagnés par la Région Occitanie, a séduit l’équipe asiatique emblématique de l’Ovalie.

Le Stadium de Toulouse Métropole accueillera le match préparatoire France vs Japon le 19 novembre 2022 ainsi que deux matchs du Japon pendant la compétition, les 10 et 28 septembre 2023.

Nous sommes heureux que le Japon, nation montante du rugby, ait choisi Toulouse comme camp de base pour la Coupe du monde 2023. Au-delà de l’aspect sportif, c’est une formidable opportunité de faire connaître notre ville et ses atouts aux milliers de supporters qui feront le déplacement. Depuis 2019, le Japon est le plus grand marché de diffusion du rugby. C’est donc une excellente nouvelle pour nos hôteliers, restaurateurs, commerçants et professionnels du tourisme, qui profiteront de ces retombées économiques » a déclaré Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.

