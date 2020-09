Coupe d’Europe : Tirage favorable pour le FENIX Toulouse Handball

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse Handball affrontera les roumains de Turda en phase préliminaire.

Mardi, le FENIX Toulouse a découvert son adeversaire pour le second tour préliminaire de la Ligue Européenne ( ex-coupe de l’EHF). Les 22 et 29 septembre prochain, les toulousain afforonteront les roumains de Turda. Un match aller en Roumanie avant un retour au Palais des Sports. Le gagnant aura droit à un billet pour la phase de groupes de la compétition qui compte dix journées. Les adversaires ont terminé deuxième du Championnat de Roumanie 2019/2020 et ont remporté la C3 en 2018.

A noter que les voisins héraultais du MHB ont connu un tirage difficile. Montpellier affrontera les danois de Skerjn.