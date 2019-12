Coupe de la Ligue : Toulouse éliminé à Lyon (4-1)

Partager Facebook

Mercredi soir pour le 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le TFC s’est fait éliminé à Lyon (4-1).

Défaite logique pour les toulousains mercredi soir en Coupe de la Ligue. Face à des lyonnais revanchards, Toulouse s’est fait breaké trop rapidement. En un quart d’heure, L’OL mène déjà 2-0 sur des buts de Traoré(2e) et de Jean Lucas (17e). Au retour des vestiaires, les violets tenteront de recoller avec un but de Manu Koné (47e), mais Lyon enfonce le clou par Traoré (3-1, 57e) puis par Terrier (4-1, 90e). Fin de l’aventure pour nos toulousains qui pourront se concentrer sur le championnat de France et le maintien.

Nouvelle défaite à quelques jours d’un dernier match de Ligue 1 cette année à Nice où les toulousains devront s’imposer obligatoirement pour ne pas perdre du temps dans la course au maintien.