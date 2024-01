Coupe de France : Une qualification sans accroc pour le Toulouse FC

Partager Facebook

Le TFC, tenant du titre, s’est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France en s’imposant sans soucis face à Chambéry (0-3) ce dimanche après-midi.

Quelques jours après sa défaite sur le pelouse du Parc des Princes lors du Trophée des Champions, le tenant du titre rentrait en Coupe de France lors d’un 32e de Finale en Savoie. Face à l’équipe de Chambéry, d’un niveau plus faible, Toulouse a tenu son rang en se créant de nombreuses occasions et surtout en inscrivant trois buts par l’intermédiaire de Naatan Skytta (7e, 35e) et Thijs Dallinga (84e).

Toulouse file donc en 16e de finale et conserve des chances de conserver son titre. Prochain rendez-vous en championnat face à Metz le 14 janvier avant un match de Coupe de France le weekend du 20-21 janvier. Tirage au sort ce lundi pour connaitre l’adverse des toulousains.