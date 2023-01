Coupe de France: Reims adversaire du Toulouse FC en 8e de finale

Partager Facebook

Après sa victoire face à Ajaccio, le Toulouse FC recevra le Stade de Reims en 8e de finale de la Coupe de France.

Nouveau duel de Ligue 1 pour le TFC. Pour son troisième match en Coupe de France, Toulouse recevra le Stade de Reims au Stadium les 7, 8 ou 9 février prochain. Il faudra mettre les mêmes arguments que contre Ajaccio (2-0) pour espérer une qualification en quart.

A noter aussi que le club de Rodez est toujours en course et jouera à Auxerre. Sans oublier les deux belles affiches à ce stade de la compétition : Lyon-Lille et surtout Marseille – Paris.