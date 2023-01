« Chers Parents », la comédie d’Emmanuel et Armelle Patron à l’Aria

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Aria Cornebarrieu accueille la comédie grinçante et drôle de Emmanuel et Armelle Patron, « Chers Parents », mardi 25 et mercredi 26 janvier.

Quoi de mieux qu’un frère et une soeur pour écrire ensemble une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun, des sentiments et de ce que les parents doivent à leurs enfants ? Connus pour leur sens de la formule et du rythme, Emmanuel et Armelle Patron ont relevé le défi… Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. La merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale…

Découvrez donc « Chers Parents » ces 25 et 16 janvier à l’Aria de Cornebarrieu à l’occasion de la saison hors les murs d’Odyssud.

https://youtu.be/edszm7nd88E’

Infos : www.odyssud.com