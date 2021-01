Coupe de France: Le TFC se qualifie pour les 32e de finale

Partager Facebook

Sur sa pelouse du Stadium de Toulouse, toujours à huis clos, le TFC s’est imposé face à Niort (1-0) et se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France. Place à Bordeaux.

Belle entrée en lice donc pour les toulousains mercredi soir dans son antre. Dans un vrai match de coupe, c’est à dire assez fermé et où la tension est très présente, Toulouse l’emporte graphe à un nouveau but de Vakoun Bayo (36e), bien servi par Branco Van den Boomen. Le score ne bougera plus malgré quelques opportunités toulousaines.

Pour le prochain tour, le TFC affrontera Bordeaux ( Ligue 1) pour le retour du derby de la Garonne et un vrai test face à une équipe de division supérieure les 9 ou 10 février prochain. Avant tout, lundi, place à Sochaux pour continuer ce cycle positif en Ligue 2.

Privé de diffusion télé, le TFC a décidé de vous livrer en exclusivité un résumé de la rencontre face à Niort :