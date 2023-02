Coupe de France : Derby occitan entre le Toulouse FC et Rodez en Quarts !

Partager Facebook

Pour son quart de finale de Coupe de France, le Toulouse FC recevra son voisin Rodez (L2) à la fin du mois.

En quart de Finale, on aura droit à trois confrontation entre clubs de L1 et de L2 dont un Marseille-Annecy et Lyon-Grenoble. Pour Toulouse, c’est le voisin Rodez qui débarquera au Stadium le weekend du 28 février-1er mars. Un gout de Ligue 2 l’an dernier. En 8e de finale, le Téfécé s’était imposé face à Reims. On notera aussi l’affiche entre Nantes et Lens.