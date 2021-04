Coupe de France : Déplacement à Saumur pour le Toulouse FC

Partager Facebook

Ce mercredi, à 18h45, le Toulouse FC disputera son 8e de finale de la Coupe de France sur le terrain de l’Olympique Saumur.

Quelques jours après sa belle prestation en championnat de France face à Nancy (4-1), les violets s’envolent pour Saumur et un match de Coupe de France. Pour son huitième de finale, place à une équipe de Nationale 3 et qui ne rêve que de réaliser des exploits dans cette compétition. Vu que la Nationale 3 est annulée. COVID 19 oblige. On sait que la Coupe de France se prête particulièrement à ce genre de grand moment.

Pour Toulouse, l’équation de la victoire comporte une inconnue: les cas de Covid 19 dans les rangs toulousains. « Nous sommes sur le qui-vive par rapport à ces tests positifs. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour le match de demain et la suite. Peut-être que d’autres joueurs présenteront des symptômes, cela fait partie des possibilités »explique Patrice Garande en conférence de presse .

Et cela entraine forcément des doutes dans la composition de l’équipe. « J’avais mon équipe pour le match de demain en tête mais aujourd’hui je ne l’ai plus. Il est possible que je ne puisse la faire que demain en embarquant dans l’avion » analyse le coach violet. Des changements de dernière minute qui ne devrait pas modifier l’engagement des toulousains. « Quand nous sommes engagés dans une compétition, nous nous devons de la jouer à fond. Donc de tout faire pour se qualifier demain, qu’importe l’objectif principal de notre saison, qu’importe le contexte. C’est une obligation de comportement ! » confirme Patrice Garande.

Toulouse connait les difficultés des clubs amateurs pour un tel défi face à une équipe pro. Surtout avec peu de matchs en jambe. Mais l’Olympique Saumur est prêt et tendra un piège aux violets. Il ne faudra pas tomber dedans !