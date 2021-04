Toulouse : Suivez le mondial des danses Hip-Hop Nothing 2Looz ce samedi en livestream

Samedi 10 avril, retrouvez le rendez-vous mondial des danses Hip Hop Nothing 2Looz en direct depuis Toulouse. A votre agenda pour 4h de spectacle avec la Legends Edition.

Neuvième édition de la grande battle de dance Hip-hop all-styles au monde samedi prochain. En cette année exceptionnelle, événement exceptionnel. Les personnalités du milieu qui s’affronteront lors du fameux Batlle ALL-STYLES dans un concept toujours plus novateur. Le kids Battle verra s’affronter les plus grands prodiges français de moins de 14 ans dans la catégorie BREAKDANCE.

On retrouvera plusieurs disciplines comme le breakdance, le popping, le Locking, le hip hop ou encore le House Dance. Les équipes s’affronteront chacune entre elles dans un Battle exceptionnel et devront s’adapter aux Dj’s qui auront la lourde tâche de jouer des sets divers et variés permettant ainsi à tous les danseurs de pouvoir s’exprimer librement!

Ne pouvant pas accueillir de public pour les raisons sanitaires actuelles, la soirée est maintenu avec un changement pour voir cet événement. Les organisateurs proposent donc de suivre l’évènement gratuitement en Direct-Live à 20h sur le site www.nothing2Looz.com.

Jury, djs, artistes de légendes, le Nothing 2Looz édition 2021 à suivre en Livestream samedi 10 avril rassemble le meilleur pour notre plus grand plaisir !

Pour connaître toutes les équipes : https://www.facebook.com/Nothing2Looz/

Une exposition Hip Hop à Colomiers

Le célèbre photographe Little Shao prendra des clichés de la soirée mais avant cela, on peut découvrir son travail dans une exposition de taille au Square Saint Exupéry de Colomiers jusqu’au 12 avril.