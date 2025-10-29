jeudi , 30 octobre 2025

COUP DE CŒUR THÉÂTRE : DÈS QUE POSSIBLE REJOIGNEZ LA ROUTE EN SURBRILLANCE AU CENTRE CULTUREL ALBAN MINVILLE

29 octobre 2025 Articles, Spectacles

Le collectif Ultra Lux Météores vous donne rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 au cœur du quartier Bellefontaine pour une œuvre entre marionnettes, sciences et onirisme décalé.

Préparez-vous à une expérience théâtrale singulière et visuellement captivante ! La pièce « Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance » s’installe au Centre Culturel Alban Minville pour explorer avec finesse un sujet intime et universel : le corps face à l’incompréhension.

Ce spectacle, présenté dans le cadre du festival Marionnettissimo, raconte l’histoire d’une femme confrontée à des symptômes inexplicables, à l’incrédulité des médecins et à sa propre solitude.

Entre Biologie et Poésie Onirique

Le récit, d’une heure et quinze minutes, est une écriture audacieuse qui mêle :

  • Situations dramatiques : le parcours de cette femme face à la maladie invisible ;
  • Réalités biologiques : une exploration poétique de l’intérieur du corps humain ;
  • Onirisme décalé : l’apparition d’une drosophile (une mouche) qui voyage de manière onirique dans le corps du personnage.

Pour donner vie à cet univers, trois interprètes se partagent la scène et la manipulation d’illustrations aux rétroprojecteurs. Ce théâtre rétroprojeté crée des images animées et oniriques, offrant une dimension visuelle unique.

Un rendez-vous fort et accessible dès 12 ans, pour un moment de théâtre qui interroge notre rapport au corps, à la maladie et au monde.

Informations Pratiques & Réservation
Spectacle Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance
Date Jeudi 20 novembre 2025
Heure 20h30
Lieu Centre Culturel Alban Minville (1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse – Quartier Bellefontaine)
Public Accessible dès 12 ans
Tarifs (Tarif B) Plein Tarif : 12 €
Tarif Réduit : 6,50 € (Carte Toulouse Culture, Demandeur d’emploi, -25 ans, PSH, etc.)
Tarif Enfant (-12 ans) : 4,50 €
Réservation Billets disponibles sur la billetterie en ligne de la Mairie de Toulouse/Centres Culturels ou auprès du Centre Culturel Alban Minville.

