COUP DE CŒUR THÉÂTRE : DÈS QUE POSSIBLE REJOIGNEZ LA ROUTE EN SURBRILLANCE AU CENTRE CULTUREL ALBAN MINVILLE

Le collectif Ultra Lux Météores vous donne rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 au cœur du quartier Bellefontaine pour une œuvre entre marionnettes, sciences et onirisme décalé.
Préparez-vous à une expérience théâtrale singulière et visuellement captivante ! La pièce « Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance » s’installe au Centre Culturel Alban Minville pour explorer avec finesse un sujet intime et universel : le corps face à l’incompréhension.
Ce spectacle, présenté dans le cadre du festival Marionnettissimo, raconte l’histoire d’une femme confrontée à des symptômes inexplicables, à l’incrédulité des médecins et à sa propre solitude.
Entre Biologie et Poésie Onirique
Le récit, d’une heure et quinze minutes, est une écriture audacieuse qui mêle :
- Situations dramatiques : le parcours de cette femme face à la maladie invisible ;
- Réalités biologiques : une exploration poétique de l’intérieur du corps humain ;
- Onirisme décalé : l’apparition d’une drosophile (une mouche) qui voyage de manière onirique dans le corps du personnage.
Pour donner vie à cet univers, trois interprètes se partagent la scène et la manipulation d’illustrations aux rétroprojecteurs. Ce théâtre rétroprojeté crée des images animées et oniriques, offrant une dimension visuelle unique.
Un rendez-vous fort et accessible dès 12 ans, pour un moment de théâtre qui interroge notre rapport au corps, à la maladie et au monde.
Informations Pratiques & Réservation
|Spectacle
|Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance
|Date
|Jeudi 20 novembre 2025
|Heure
|20h30
|Lieu
|Centre Culturel Alban Minville (1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse – Quartier Bellefontaine)
|Public
|Accessible dès 12 ans
|Tarifs (Tarif B)
|Plein Tarif : 12 €
|Tarif Réduit : 6,50 € (Carte Toulouse Culture, Demandeur d’emploi, -25 ans, PSH, etc.)
|Tarif Enfant (-12 ans) : 4,50 €
|Réservation
|Billets disponibles sur la billetterie en ligne de la Mairie de Toulouse/Centres Culturels ou auprès du Centre Culturel Alban Minville.