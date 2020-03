Concours – Gagnez vos places pour Moon Hooch à Toulouse

Partager Facebook

La Salle Nougaro recevra le concert de Moon Hooch le vendredi 13 mars 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Ces trois diplômés de la New School for Jazz and Contemporary Music ont fini par se faire interdire de jouer dans le métro new-yorkais à cause de leur sale réputation d’agitateurs.. Pas étonnant… Autour de deux saxophones et une batterie, Moon Hooch délivre un mélange sauvage et instinctif de house, dubstep, hip-hop et jazz qui jette sur scène un furieux son de décadence comme on en raffole ! Reconnu pour ses performances énergiques, dansantes et rythmés, le groupe a capturé en studio la même énergie brute et primitive qui les anime sur scène.

Toulouse Blog et la Salle Nougaro vous invitent à ce concert !

Moon Hooch en concert

Vendredi 13 mars 2020

La Salle Nougaro

Toulouse