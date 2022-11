Dupont, Capuozzo, Sansus…le Stade Toulousain bien représenté aux World Rugby Awards

Partager Facebook

Le Stade Toulousain sera à l’honneur des World Rugby Awards avec trois nominations : Antoine Dupont, Ange Capuozzo et Laure Sansus.

Depuis le début de la semaine, les nominations pour les World Rugby Awards s’enchainent. Antoine Dupont, capitaine du XV de France, défendra son titre de meilleur joueur de l’année face aux irlandais Johnny Sexton, Josh Van Der Flier et au sud-africain Lukhanyo Am. Si il part avec une longueur d’avance, rien n’est fait au regard de la saison incroyable de l’Irlande.

Un autre toulousain est nommé pour la Révélation de l’année. Ange Capuozzo est en lice aux côtés de Henry Arundell (Angleterre), Mack Hansen (Irlande) et Dan Sheehan (Irlande). L’italien a fait une entrée remarqué sur la scène internationale lors du dernier 6 Nations et a offert un succès majeur face à l’Australie.

Enfin, l’internationale française Laure Sansus représentera Toulouse dans la catégorie de meilleure joueuse de l’année. Réponse le 20 novembre prochain.