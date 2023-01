Concours : Gagnez vos places pour Lucia De Carvalho à Toulouse !

Partager Facebook

Vendredi 3 février, Lucia De Carvalho sera en concert à la Salle Nougaro. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Dans sa musique, Lucia de Carvalho transmet sa passion pour les rythmes, les musiques brésiliennes, mais aussi ses origines portugaises et son métissage africain. Avec Pwanga, son nouvel album sorti début 2022, la chanteuse nous fait voyager, entre l’Orient et l’Occident, en Afrique mais aussi au Brésil, en Asie Centrale et même en Europe de l’est ! Le tout enregistré en France.

Sa voix transmet des vibrations qui guérissent et transforment, tandis que son tambour fait entendre la voix des ancêtres, et nous invite à renouer avec notre personnalité profonde. Voix et rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté : celle qui nous habite et celle qui nous entoure.

Toulouseblog et la Salle Nougaro vous invitent à la découvrir en live le 3 février prochain !

Infos : www.sallenougaro.com