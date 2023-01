Retour à Séoul, Pattie, un Petit Miracle…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Nouvelle semaine de sorties dans les salles avec Retour à Séoul, Pattie et la colère de Poseidon, Un Petit Miracle, Vaincre ou Mourir et Mayday.

Retour à Séoul de Davy Chou

Avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.

Pattie et la colère de Poséidon de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.

Un petit Miracle de Sophie Boudre

Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux.

Vaincre ou mourir de Vincent Mottez, Paul Mignot

Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré́ chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion.

Mayday de Jean-François Richet

Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu’il s’est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage…

Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires.



https://youtu.be/shE7BGabUMM