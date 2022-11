Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond propose le spectacle « L’Effet de sol » autour du pilote de F1 Gilles Villeneuve. Gagnez vos places pour le samedi 19 novembre sur Toulouse Blog !

Pour ce premier partenariat avec le Théâtre Sorano dans le cadre du festival de la jeune création Supernova, le Grand Rond ouvre ses portes à la bien nommée compagnie Supernovae pour un spectacle qui décoiffe ! À toute vitesse, la compagnie nous embarque à bord de la vie trépidante de Gilles Villeneuve, coureur des années 80. Que vous soyez fan de Formule 1, que vous la détestiez ou que vous y soyez complétement indifférent, ce spectacle est fait pour vous !

L’histoire de Gilles Villeneuve est digne des plus grandes tragédies grecques : son histoire avec la vitesse, les automobiles et l’augmentation de leurs performances, la Formule 1, Ferrari, son duel fratricide avec Didier Pironi, sa mort en course, la mort de Pironi quelques années plus tard, en course aussi.

À travers ce récit, les artistes interrogent le désir de toute-puissance des hommes dans notre société moderne aussi folle que passionnante.

Grâce à une scénographie mouvante et beaucoup d’humour, les deux protagonistes occupent le plateau dans l’urgence, le désordre, et permettent à ce récit un brin débridé de trouver toute son ampleur. Préparez-vous et surtout, attachez vos ceintures !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister à la représentation du samedi 19 novembre, tous les soirs à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/