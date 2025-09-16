Concours : Gagnez vos places pour le match Fénix Toulouse vs Chartres !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une soirée de sport et de suspense ! Le Fénix Toulouse Handball affronte Chartres ce vendredi 19 septembre 2025 à 20h00 au Palais des Sports de Toulouse.

Pour l’occasion, nous vous proposons un jeu-concours exclusif pour gagner vos places et venir encourager votre équipe favorite. Ce match, qui s’annonce intense, sera une nouvelle opportunité pour les Toulousains de s’imposer à domicile et de conforter leur place dans la compétition.

Pour participer, rendez-vous sur notre site web ou nos réseaux sociaux et suivez les instructions. Tentez votre chance et venez vivre l’ambiance électrique du Palais des Sports !

Informations pratiques

Lieu : Palais des Sports de Toulouse

Date et heure : Vendredi 19 octobre 2025, à 20h00