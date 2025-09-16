Le Roquefort Vernières primé au Mondial du Fromage 2025 !

Le célèbre producteur aveyronnais, Roquefort Vernières, a brillé lors du prestigieux Salon du Fromage 2025 en remportant pas moins de cinq médailles. Cette performance exceptionnelle confirme le savoir-faire et la qualité des produits de la fromagerie.
La récompense la plus attendue est venue pour les deux médailles d’or qui sont venues couronner la qualité de leurs produits. Le Roquefort Le Vert et le Roquefort Black Label se sont distingués par leur saveur unique et leur caractère d’exception, s’offrant ainsi la plus haute distinction.
Le palmarès ne s’arrête pas là :
- Deux médailles d’argent ont été décernées au Sotch et au Caussenard.
- Une médaille de bronze pour le Fondant de Peyrebrune.
Ces cinq médailles sont une reconnaissance du travail minutieux des artisans fromagers de la maison Vernières, qui continue de faire honneur au terroir de l’Aveyron.