L’opéra « Thaïs » de Massenet de retour au Théâtre du Capitole

Le Théâtre du Capitole vous ouvre ses portes du vendredi 26 septembre au dimanche 5 octobre 2025 pour un opéra magistral : Thaïs de Jules Massenet. Cette œuvre emblématique, qui allie avec brio sensualité et spiritualité, promet une expérience lyrique hors du commun.

Dans une Alexandrie des premiers temps du christianisme, un moine est déterminé à convertir une célèbre courtisane, Thaïs, dévouée à Vénus. Mais dans ce jeu de séduction et de foi, les frontières entre péché et sainteté deviennent floues. Massenet déploie tout son génie pour créer une partition d’une beauté envoûtante.

Pour cette production, la mise en scène a été confiée à Stefano Poda, un magicien du visuel, tandis que la baguette sera tenue par Hervé Niquet, grand passionné de musique française. Le public aura également le plaisir d’assister aux prises de rôle très attendues de Rachel Willis-Sørensen et de Tassis Christoyannis, qui promettent une interprétation mémorable de ces personnages complexes.

Informations pratiques

Lieu : Théâtre du Capitole, Place du Capitole, Toulouse

Dates et horaires : Vendredi 26 septembre 2025 : 20h00

Dimanche 28 septembre 2025 : 15h00

Mardi 30 septembre 2025 : 20h00

Vendredi 3 octobre 2025 : 20h00

Dimanche 5 octobre 2025 : 15h00

Tarifs : De 10€ à 128€

Réservation : Théâtre du Capitole et à la billetterie sur place.