La musique d’Hans Zimmer ce lundi lors d’un concert au Zénith Toulouse Métropole

L’orchestre de la nouvelle génération LORDS OF THE SOUND revient en France avec un nouveau programme « The Music Of Hans Zimmer » ce lundi 20 mars 2023 au Zénith Toulouse Métropole.

On ne présente plus Hans Zimmer tant sa musique, depuis Rain Man et le succès du Roi Lion, accompagne les plus grands succès hollywoodiens plus de 30 ans. Le compositeur est aujourd’hui joué partout dans le monde par de superbes orchestres comme ici Lords Of The Sound. Le succès des concerts de l’orchestre LORDS OF THE SOUND combiné aux meilleures compositions de Hans Zimmer vous plongera dans les sensations inoubliables d’une chaude soirée d’été, l’atmosphère d’un beau conte de fées, rempli de la beauté du son symphonique compositions préférées, groupe de rock, effets visuels brillants, voix puissantes des solistes et des chœurs, énergie et positivité imparables de tout le groupe!

“Amazing Spider man 2”, “Lone Ranger”, “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Dune”, “Sherlock Holmes”, “Man of Steel”, “Pearl Harbor”, “Gladiator”, “Inception”, “Pirates of the Caribbean”, “Spirit”, “Wonder Woman”, “Madagascar”, “The Lion King” – ce sont des hits de Hans Zimmer qu’interprétera par LORDS OF THE SOUND Orchestra lors de son futur passage à Toulouse.

Infos : zenith-toulousemetropole.com