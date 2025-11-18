Concours : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse Handball VS Dunkerque le vendredi 21 novembre 2025 à 20h30 au Palais des Sports de Toulouse

CHOC DES RÉGIONS : LE FÉNIX ACCUEILLE DUNKERQUE AU PALAIS DES SPORTS !

Le FÉNIX Toulouse Handball retrouve son public pour un duel bouillant face à l’USDK, le vendredi 21 novembre 2025 à 20h30, au Palais des Sports de Toulouse !

C’est un match capital en Liqui Moly Starligue qui attend les Toulousains : le FÉNIX reçoit Dunkerque dans un duel souvent tendu, désigné comme le choc des régions : SUD vs NORD !

Le vendredi 21 novembre à 20h30, les hommes de l’entraîneur Danijel Andjelkovic n’auront qu’un seul objectif : relancer la machine en championnat et prendre des points précieux à domicile face à un adversaire toujours combatif.

Face à la rigueur et la défense du Nord, le FÉNIX comptera sur sa vitesse et son jeu spectaculaire. Et c’est avec vous, le public, que l’équipe souhaite retrouver le chemin de la victoire ! Votre soutien sera plus que jamais indispensable pour faire du Palais des Sports une forteresse imprenable.

Alors, rendez-vous vendredi prochain, pour une belle soirée de handball, de l’ambiance et du spectacle garantis !

Informations Pratiques & Réservation